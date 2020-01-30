На здании Минпрома Дагестана загорелась кровля

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Республике Дагестан

На здании министерства промышленности Дагестана загорелась кровля. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Ангар, с которого перекинулось пламя, сгорел целиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Ангар со спортивным инвентарем загорелся в Махачкале на площади 1,8 тысячи "квадратов". Огонь перекинулся на кровлю министерства.

Сейчас на месте происшествия работают 44 человека и 12 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Ранее из колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС на юго-востоке Москвы эвакуировали людей из-за сильного задымления.

На цокольном этаже здания загорелась мебель. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Обошлось без пострадавших.