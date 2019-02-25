Пистолет захватчика самолета в Бангладеш оказался игрушечным

Пистолет, которым подозреваемый в захвате пассажирского Boeing 737 бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh Airlines угрожал пассажирам и членам экипажа, оказался игрушечным, сообщает агентство Reuters.
Более того, бомба к телу захватчика прикреплена не была. По словам комиссара полиции города Читтагонг, мужчину признали психически нездоровым, у него якобы были проблемы с женой, и он хотел поговорить с премьер-министром.
24 февраля самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка – Дубай, угнали. Это произошло во время пересадки в аэропорту города Читтагонг. Пилот совершил аварийную посадку, пассажиров эвакуировали. Как уточнил секретарь гражданской авиации Мохибул Хак, подозреваемого задержали и поместили под стражу.
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