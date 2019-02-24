Подозреваемого в попытке угона самолета бангладешских авиалиний задержали после стрельбы на борту, сообщает издание Daily Star. О ней рассказали двое пассажиров.

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка – Дубаи, предположительно, угнали. Это произошло во время пересадки в аэропорту города Читтагонг.

Пилот совершил аварийную посадку, пассажиров эвакуировали. Как уточнил секретарь гражданской авиации Мохибул Хак, подозреваемого задержали и поместили под стражу.