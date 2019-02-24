Самолет Biman Bangladesh Airlines пытались угнать

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Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка – Дубаи угнали неизвестные во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, передает bdnews24.

Воздушное судно совершило посадку около 17:15 (14:15 мск). После этого пассажиры покинули его.

Представитель авиакомпании подтвердил, что самолет угнали. Дополнительных деталей на данный момент он сообщить не смог.