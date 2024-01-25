В Пентагоне проверят данные о том, что Ил-76 сбили с помощью оружия США

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США изучают сообщения о том, что при поражении самолета Ил-76 в Белгородской области, перевозившего пленных ВСУ, могло применяться американское оружие. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы изучаем данный вопрос", – цитирует ТАСС зампреда Пентагона.

До этого Госдепартамент США опроверг причастность Вашингтона к катастрофе Ил-76 Минобороны России.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными потерпел крушение 24 января в 11:15 в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области.

В нем находились 65 пленных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса украинских сил.

25 января на месте крушения были найдены элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, поразившей самолет. Согласно данным ряда СМИ, ВСУ могли нанести удар с помощью американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева