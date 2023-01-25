Два человека скончались после нападения с ножом на поезд в Германии

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Два человека скончались в результате нападения злоумышленника с ножом на региональный поезд на севере Германии. Об этом сообщает DPA со ссылкой на главу МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Сабине Зюттерлин-Ваак.

Кроме того, в результате происшествия травмы получили пятеро человек. Поезд следовал по маршруту Киль – Гамбург.

Ранее сообщалось, что в Нью-Дели трое школьников ударили учителя физкультуры ножами. Причиной нападения стало замечание педагога из-за отсутствия надлежащей формы.

Воспитанники загнали 29-летнего учителя в угол и несколько раз ударили. Педагога госпитализировали с сильными ранениями. По словам медиков, сейчас он пребывает в стабильном состоянии.

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