Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"

Авария с участием грузовиков произошла на 35-м километре Симферопольского шоссе. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса.

"Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы полностью перекрыто, движение осуществляется по дублеру. По возможности объезжайте данный участок", – говорится в сообщении.

В ночь на 25 января авария с участием нескольких грузовиков и автомобилей произошла на МКАД. ДТП случилось на внешней стороне 41-го километра дороги по ходу движения в сторону Варшавского шоссе.

До этого крупная авария случилась на МКАД в районе Калужского шоссе. Там столкнулись три автомобиля и два грузовика.

Из-за случившегося движение в районе аварии осуществлялось по двум полосам из пяти.

