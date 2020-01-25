Полиция проводит проверку после гибели лошади в центре столицы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Полиция начала проверку по факту гибели лошади на улице Малой Никитской. Животное погибло от удара током. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, вечером 24 января в полицию поступило сообщение, что в центре столицы на тротуаре лежит лошадь, а рядом стоят ее владельцы.
"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в момент гибели животного на нем верхом ехала его хозяйка 1999 года рождения. По ее словам, конь по кличке Голиаф наступил в лужу и его ударило током, после чего животное упало", – сказал собеседник агентства.
Источник агентства подчеркнул, что полиция проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что животное получило удар током от оголенного провода у фонарного столба. В результате ЧП наездник не пострадал.
Ветеринары ранее предупредили о смертельной опасности новогодних елок для домашних питомцев. Специалисты предупредили, что животных может ударить током.