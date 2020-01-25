Полиция проводит проверку после гибели лошади в центре столицы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Полиция начала проверку по факту гибели лошади на улице Малой Никитской. Животное погибло от удара током. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, вечером 24 января в полицию поступило сообщение, что в центре столицы на тротуаре лежит лошадь, а рядом стоят ее владельцы.

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в момент гибели животного на нем верхом ехала его хозяйка 1999 года рождения. По ее словам, конь по кличке Голиаф наступил в лужу и его ударило током, после чего животное упало", – сказал собеседник агентства.

Источник агентства подчеркнул, что полиция проводит проверку, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что животное получило удар током от оголенного провода у фонарного столба. В результате ЧП наездник не пострадал.

Ветеринары ранее предупредили о смертельной опасности новогодних елок для домашних питомцев. Специалисты предупредили, что животных может ударить током.