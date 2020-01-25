Число жертв землетрясения в Турции выросло до 19 человек – Минздрав

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Число жертв сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг выросло до 19 человек. Еще 772 пострадавших получили различные травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было известно о 14 погибших и 270 пострадавших. Об этом передавало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Новые сведения приводит Минздрав страны. При этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о 18 погибших и 553 пострадавших.

"В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье – 5. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека", – заверил Сойлу.

Точное количество погибших и пострадавших от ударов стихии продолжает уточняться.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции в 20:55 24 января. Эпицентр природного явления залегал на глубине 7 километров.

В МВД по стране заявляли, что в результате происшествия были разрушены провинциальные здания. Также сообщалось о фиксировании толчков силой более 5 баллов.