Число жертв землетрясения в Турции выросло до 19 человек – Минздрав

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Число жертв сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг выросло до 19 человек. Еще 772 пострадавших получили различные травмы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее было известно о 14 погибших и 270 пострадавших. Об этом передавало управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.
Новые сведения приводит Минздрав страны. При этом глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о 18 погибших и 553 пострадавших.
"В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье – 5. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека", – заверил Сойлу.
Точное количество погибших и пострадавших от ударов стихии продолжает уточняться.
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Турции в 20:55 24 января. Эпицентр природного явления залегал на глубине 7 километров.
В МВД по стране заявляли, что в результате происшествия были разрушены провинциальные здания. Также сообщалось о фиксировании толчков силой более 5 баллов.