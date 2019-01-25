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13:35

СК возбудил дело о гибели двух человек после хлопка и пожара в Балашихе

происшествия пожар

13:35

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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания в квартире в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, после проверки обстоятельств инцидента следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к смерти двух человек по неосторожности.

По данным СК, вечером 24 января во время ремонта с использованием газовых баллонов произошло два хлопка в квартире на 15-м этаже дома в Балашихе. После этого начался пожар. В результате ЧП погибли двое рабочих.

При осмотре места происшествия криминалисты и сотрудники СК изъяли два газовых баллона. Они также сделали соскобы со стен и потолков, смывы с рук погибших. Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, планируют провести судебно-медицинскую, химическую и пожаротехническую экспертизы.

Ранее сообщалось о возгорании в квартире на верхнем этаже дома на улице Кольцевая в Балашихе. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла и обрушилась часть кровли. Из здания эвакуировали 30 человек. Следственный комитет объявил о начале проверки по факту пожара.

происшествия пожар

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