СК проводит проверку по факту пожара в Балашихе

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.
По данным следствия, двое рабочих могли погибнуть в результате взрыва газового баллона и последующего возгорания. Об этом сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания, в одной из квартир в Балашихе", – приводит слова Врадий "Интерфакс".
Она уточнила, что по предварительным данным, в квартире во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание.
"Также произошло повреждение стены дома и шахты лифта", – сказала она.
На месте работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Возгорание произошло в квартире на последнем этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла. Также обрушилась часть кровли. Дом не газифицирован, построен в 2017 году.
Из здания эвакуировали 30 человек.
Пожар в многоквартирном жилом доме в Балашихе ликвидировали
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