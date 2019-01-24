СК проводит проверку по факту пожара в Балашихе

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе.

По данным следствия, двое рабочих могли погибнуть в результате взрыва газового баллона и последующего возгорания. Об этом сообщила представитель областного главка СК Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух мужчин в результате хлопка газового баллона и возгорания, в одной из квартир в Балашихе", – приводит слова Врадий "Интерфакс".

Она уточнила, что по предварительным данным, в квартире во время проведения ремонтных работ с использованием газовых баллонов произошло два хлопка и возгорание.

"Также произошло повреждение стены дома и шахты лифта", – сказала она.

На месте работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возгорание произошло в квартире на последнем этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла. Также обрушилась часть кровли. Дом не газифицирован, построен в 2017 году.

Из здания эвакуировали 30 человек.