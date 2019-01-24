Пожар произошел в жилом доме в Балашихе

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Пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла.

Жильцов дома эвакуировали. Информация о пострадавших и площадь пожара уточняются. На месте работают спасатели.

Ранее в СМИ сообщали о взрыве в доме, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.