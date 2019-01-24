Двое мужчин погибли при пожаре в Балашихе

Двое мужчин погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. Предположительно, это рабочие, сообщает телеканал Москва 24.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 15-этажном доме на площади 30 квадратных метров.

Глава городского округа Сергей Юров сообщил, что для пострадавших при пожаре организуют пункт временного размещения на базе школы. Он отметил, что места уже подготовили.

"Решения о размещении людей будут приниматься уже МЧС по факту. Я тоже двигаюсь на место, в скором времени там буду. Пункт расположен на базе школы в микрорайоне Торнадо, она там одна", – приводит слова Юрова РИА Новости.

Причиной пожара стало короткое замыкание в электронагревателе. По данным МЧС, загорелись стройматериалы.

На место происшествия выехали следователи подмосковного главка СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла. Также обрушилась часть кровли. Дом не газифицирован, построен в 2017 году.

Из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели.