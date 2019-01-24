Открытое горение в многоэтажке в Балашихе ликвидировали

Открытое горение в 15-этажном доме в подмосковной Балашихе ликвидировали на площади 30 квадратных метров, сообщает РИА новости.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Это новостройка 2017 года, в квартирах которой могли делать ремонт. Причиной пожара стало короткое замыкание в электронагревателе. По данным МЧС, загорелись стройматериалы.

На место происшествия выехали следователи подмосковного главка СК для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также усыновления наличия либо отсутствия пострадавших.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в квартире на последнем этаже 15-этажного здания на улице Кольцевая, дом 20. Из-за разницы температур в квартире лопнули стекла. Также обрушилась часть кровли.

Из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают спасатели.