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12:57

Жировые отложения вспыхнули в кафе в "Москва-Сити"

происшествия

12:57

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Фото: vk.com/moscowtop1

Жировые отложения вспыхнули днем 25 января в кафе, расположенном в башне "Запад" комплекса "Федерация" в "Москва-Сити". Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Произошла вспышка жировых отложений в кафе на 62-м этаже здания", – уточнил собеседник агентства. Он отметил, что последствия инцидента удалось оперативно ликвидировать. В столичном главке МЧС пояснили, что после вспышки жировых отложений возгорания не последовало.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в здании на Пресненской набережной. На место происшествия выехали бригады МЧС.

происшествия

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