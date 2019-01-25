Пожар произошел в "Москва-Сити"

Фото: телегрпам-канал Московские новости

Очевидцы сообщают о пожаре в комплексе "Федерация в "Москва-Сити". В столичном главке МЧС порталу Москва 24 подтвердили информацию о вызове по адресу: Пресненская набережная, 12.

"Вызов по данному адресу был. На месте находятся пожарные подразделения МЧС, проводится проверка. Площадь и причины возгорания уточняются", – сообщили в ГУ МЧС по Москве.

По предварительной информации, возгорание происходит в районе 62-го этажа башни "Запад" комплекса "Федерация".