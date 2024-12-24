Мужчина пытался поджечь полицейский автомобиль в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью в Москве, сообщила пресс-служба прокуратуры Центрального административного округа.

В результате случившегося никто не пострадал. Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств случившегося.

По предварительной информации, это сделал 65-летний мужчина. Его действия стали результатом телефонных указаний мошенника, который представился правоохранителем, уточнили в ведомстве.

Установлено, что некоторое время назад мужчина стал жертвой телефонных мошенников. После этого злоумышленники вовлекли его в противоправную деятельность.

Ранее в столичной прокуратуре напомнили, что правоохранители никогда не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону.

Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.

Кроме того, важно помнить, что мошеннические схемы постоянно меняются, подчеркнули в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Злоумышленники могут выяснить возраст, профессию и уровень дохода своей жертвы, чтобы на основании этой информации выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и лучше повлияет на конкретного человека.