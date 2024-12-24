Друг Тиммы Лининьш: тело Яниса сегодня транспортируют домой в Латвию

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Тело баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать в Латвию во вторник, 24 декабря. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на друга спортсмена Гатиса Лининьша.

"Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать", – поделился Лининьш.

Он подчеркнул, что вся необходимая сумма денег для перевозки тела Тиммы из России, а также его похорон, была собрана еще в первый день после известия о гибели баскетболиста. По его словам, в число средств вошли пожертвования друзей и жителей Латвии.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.