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24 декабря, 14:29

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Друг Тиммы Лининьш: тело Яниса сегодня транспортируют домой в Латвию

Друг Яниса Тиммы сообщил о транспортировке его тела в Латвию

Фото: ТАСС/Zuma/AFP7

Тело баскетболиста Яниса Тиммы должны транспортировать в Латвию во вторник, 24 декабря. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на друга спортсмена Гатиса Лининьша.

"Его сегодня везут домой. Почему раньше не везли? Наверное, из-за законов и процедур, чтобы все это правильно сделать", – поделился Лининьш.

Он подчеркнул, что вся необходимая сумма денег для перевозки тела Тиммы из России, а также его похорон, была собрана еще в первый день после известия о гибели баскетболиста. По его словам, в число средств вошли пожертвования друзей и жителей Латвии.

О смерти 32-летнего Тиммы стало известно утром 17 декабря. По данным СМИ, его тело нашли в хостеле, где он проживал. Рядом со спортсменом обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, нашли номер его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой и просьбу позвонить ей. Как выяснили журналисты, бывший муж певицы страдал от депрессии на фоне развода.

Седокову призвали проверить по уголовной статье после смерти Тиммы

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