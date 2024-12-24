24 декабря, 06:15Происшествия
Четыре БПЛА сбиты и подавлены в двух районах Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Четыре украинских беспилотника были сбиты и подавлены в двух районах Ростовской области. Об этом написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА", – сообщил он.
Слюсарь подчеркнул, что обошлось без пострадавших, последствия на земле уточняются.
До этого российские военные отразили комбинированную воздушную атаку по региону в ночь на 22 декабря. Всего было уничтожено восемь беспилотников и одна ракета. Дроны были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракета – возле Миллерова.
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