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24 декабря, 06:15

Происшествия

Четыре БПЛА сбиты и подавлены в двух районах Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четыре украинских беспилотника были сбиты и подавлены в двух районах Ростовской области. Об этом написал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА", – сообщил он.

Слюсарь подчеркнул, что обошлось без пострадавших, последствия на земле уточняются.

До этого российские военные отразили комбинированную воздушную атаку по региону в ночь на 22 декабря. Всего было уничтожено восемь беспилотников и одна ракета. Дроны были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракета – возле Миллерова.

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