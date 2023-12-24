Конфликт между мужчинами в вагоне метро в Москве закончился поножовщиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Конфликт в вагоне поезда на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве закончился поножовщиной. Участники конфликта задержаны. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

По предварительной информации, в воскресенье, 24 декабря, в вагоне электропоезда, следующего от станции метро "Китай-город" до станции "Пушкинская" между пассажирами произошел конфликт. Один из участников конфликта достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану.

Сотрудниками полиции УВД проводится проверка по факту конфликта. Участники задержаны и доставлены в отдел полиции.

Конфликт, переросший в поножовщину, случился также в московском метро 17 декабря. В ходе конфликта 41-летний ранее судимый мужчина достал из сумки нож и ударил им оппонента. Сообщается, что 30-летний пострадавший госпитализирован. Его здоровью причинен тяжкий вред.