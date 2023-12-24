Пятнадцать человек обратились за медпомощью после посещения кафе на Алтае

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Пятнадцать человек, включая трех детей, обратились за медицинской помощью после посещения кафе в Заринске Алтайского края. Прокуратура организовала проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.

"Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", – отметила она.

Прокурору города поручено взять произошедшее на контроль, оценить полноту реализации полномочий органов контроля и принять меры реагирования.

Ранее в Саратовской области с поезда Тюмень – Адлер сняли 125 детей, возвращавшихся из лагеря, из-за поступившей информации об обращении за медпомощью ребенка с повышением температуры. Позднее стало известно, что в вагоне поезда умерла 12-летняя девочка. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Между тем у снятых с поезда детей выявили вирус гриппа А.

До этого семья с пятью детьми отравилась парами хлора в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой. В результате произошедшего помощь медикам потребовалась двум несовершеннолетним и 18-летнему молодому человеку. Детям поставили диагноз токсического действия газообразного хлора.

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