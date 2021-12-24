Два человека погибли при стрельбе в магазине в Калифорнии – СМИ

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Фото: depositphotos/Stringer_Image
Два человека погибли и один получил ранения в результате стрельбы в универмаге по продаже верхней одежды в американском штате Калифорния. Об этом сообщает газета The Sun.
По словам очевидцев, в магазин вошел неизвестный с ломом, он начал бить витрины, а затем прозвучали выстрелы.
"В результате нападения мужчина и женщина были убиты, а еще одна раненая женщина была доставлена в местный травматологический центр", – говорится в сообщении.
Стрелка задержал прибывший на место отряд полиции. Злоумышленник находится под стражей. О его мотивах пока ничего не известно. Близлежащие к супермаркету улицы перекрыли.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Бойсе в американском штате Айдахо. По данным правоохранителей, информации о смертельных случаях не поступало. Нападавшего задержали.
До этого неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Park City Center в американском штате Пенсильвания. Инцидент произошел в городе Ланкастер. По данным полиции, огнестрельные ранения получили несколько человек.
Один из сотрудников торгового центра рассказал, что персоналу пришлось прятаться в подсобке, прежде чем они смогли безопасно эвакуироваться.
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