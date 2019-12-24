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Происшествия

16:20

СК намерен расследовать инцидент с найденной в коробке новорожденной

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

Следственный комитет (СК) намерен расследовать инцидент с найденной в коробке в жилом доме в Мытищах новорожденной девочкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по области Ольгу Врадий.

"Следователи следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором об истребовании материалов проверки из органов внутренних дел по факту оставления новорожденной девочки в подъезде жилого дома", – заявила Врадий.

Она пояснила, что после передачи материалов следователям будет проведен комплекс необходимых мероприятий для установки всех обстоятельств произошедшего, а также личности родителей девочки и привлечения их к уголовной ответственности.

Мишонова рассказала о состоянии оставленной в подъезде девочки

Ранее сообщалось, что утром 24 декабря в подъезде многоквартирного жилого дома в Мытищах возле лифта в коробке была найдена новорожденная девочка. В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой агентству рассказали, что ее состояние оценивалось как нормальное, девочка не успела переохладиться.

В пресс-службе отметили, что сейчас ребенок находится в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Ей врачи оказывают необходимую помощь.

В ноябре в кустах в Раменском нашли девочку, на вид ей было 1–1,5 месяца. СК по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Мать также обвинили в покушении на убийство.

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