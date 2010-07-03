Воровавших колеса у автомобилей каршеринга задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала в ТиНАО двух мужчин, менявших колеса каршеринговых автомобилей на изношенные.

Как сообщила пресс-служба МВД по столице, неизвестные осуществили замену колес в период аренды трех автомобилей. Для этого злоумышленники специально арендовали гаражный бокс.

Похищенное имущество они сразу же продавали. Подозреваемыми оказалась двое приезжих в возрасте 23 и 25 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что автомобиль каршеринга врезался в столб на улице Симоновский Вал в центре столицы.