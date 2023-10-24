Виллу блогера Шария в Испании закидали коктейлями Молотова

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Испанскую виллу украинского блогера и журналиста Анатолия Шария закидали коктейлями Молотова. Об этом сообщило местное издание El Diario.

Отмечается, что инцидент произошел утром 23 октября в муниципалитете Рода-де-Бера в городе Таррагона. Неизвестные закидали дом блогера, после чего там начался пожар. Полицейские уже начали поиски злоумышленников.

В испанском издании связали это нападение с недавно выпущенным расследованием Шария о схеме по обороту наркотиков на Украине. В нем он рассказал о предполагаемом лидере украинского наркокартеля.

5 мая прошлого года стало известно о задержании Анатолия Шария. На Украине он подозревается в госизмене. Как отметили в СБУ, его задержали 4 мая при сотрудничестве испанских и украинских правоохранителей.

Позже появилась информация, что судья оставил Шария на свободе с применением отдельных мер пресечения. Речь шла, в частности, о необходимости дважды в месяц отмечаться в суде. Кроме того, у блогера изъяли паспорт.