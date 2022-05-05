Жена Шария попросила СМИ не распространять "ошибочные данные" о муже

Фото: телеграм-канал "ОЛЬГА ШАРИЙ"

Жена украинского блогера Анатолия Шария, задержанного до этого в Испании по запросу Украины, Ольга Шарий попросила представителей СМИ из РФ не распространять ложные сведения о ситуации вокруг ее мужа.

"Представители российских СМИ – очень прошу вас не распространять неподтвержденные и ошибочные данные", – написала она в телеграм-канале.

О задержании Анатолия Шария стало известно 5 мая. Его подозревают в государственной измене. Как отметили в СБУ, он был задержан 4 мая при сотрудничестве испанских и украинских правоохранителей.

Позднее появилась информация, что судья решил оставить Шария на свободе с применением отдельных мер пресечения. Речь шла, в частности, о необходимости два раза в месяц отмечаться в суде. Кроме того, у блогера изъяли паспорт.