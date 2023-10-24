Один человек погиб при столкновении двух грузовых судов у берегов Германии

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Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых судов у немецкого острова Гельголанд в Северном море. Об этом сообщил представитель Германского общества спасения потерпевших кораблекрушение Кристиан Штипелдей.

Два грузовых судна Polesie и Verity столкнулись утром 24 октября. Первый корабль с 22 людьми на борту остался на плаву, а второй затонул.

"На борту Verity, которое затонуло, по данным управления по чрезвычайным ситуациям на море, находились семь человек, из которых на этот час четверо все еще остаются пропавшими без вести. Двое моряков были спасены", – приводит слова Штипелдея РИА Новости.

Несмотря на низкую температуру воды, спасатели надеются отыскать пропавших живыми, добавил он.

Ранее в Карелии перевернулось маломерное судно. Инцидент произошел в районе поселка Тиурула. В пресс-службе регионального главка МЧС позже сообщили, что пострадавшие отказались от медицинской помощи.

