Сухогруз с Украины столкнулся с судном из России в Мраморном море – СМИ

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Два сухогруза с зерном столкнулись друг с другом в Мраморном море, получив серьезные повреждения. Об этом РИА Новости рассказал источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

"122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH с пшеницей, шедший из украинского порта Измаил в Валенсию, столкнулся у острова Мармара с 169-метровым сухогрузом ASOMATOS, перевозившим зерно из Кавказа в израильский Ашдод", – сказано в сообщении.

По данным собеседника агентства, из-за столкновения двух судов никто не пострадал, однако на снимках заметно, что часть палубы сухогруза с пшеницей разрушилась. При этом экологического ущерба не было нанесено.

Ранее сухогруз Queen lend под флагом Либерии, который был прибит штормом к побережью в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, снялся с якоря и не нуждается в помощи. Сухогруз не получил повреждений, персонал также в безопасности.

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