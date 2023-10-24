Семь человек погибли в ДТП с участием 158 автомобилей в США

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Семь человек стали жертвами ДТП с участием 158 автомобилей в американском штате Луизиана. Об этом сообщается на странице местных правоохранительных органов в соцсети X (ранее Twitter).

"Предварительное следствие показало, что в ДТП попали по меньшей мере 158 автомобилей. Подтверждены семь смертей", – говорится в сообщении.

Еще более 25 человек получили в результате аварии травмы и ранения. Пострадавших планируют госпитализировать в районные больницы.

По информации телеканала NBC, причиной ДТП стал густой туман.

До этого 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом в штате Айдахо в США. В автобусе находились 30 детей от 13 до 18 лет. Состояние семерых пострадавших оценивалось как критическое.



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