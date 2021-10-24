В Брянске мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире жилого дома

Фото: СК РФ

В Брянске мужчина погиб от взрыва гранаты в квартире, сообщает пресс-служба СК России по Брянской области.

Уточняется, что на его теле были обнаружены осколочные ранения.

Правоохранители установили, что четверо молодых людей распивали спиртное в квартире многоэтажного дома, когда взорвалась граната. На данный момент следователи выясняют, как взрывное устройство попало в квартиру.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а также о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Ранее общежитие Санкт-Петербургского государственного университета эвакуировали из-за сообщения о человеке с гранатой. Речь идет о здании на проспекте Солидарности.