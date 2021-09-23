В общежитии тюменского вуза нашли муляж гранаты и патроны

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В общежитии Тюменского государственного университета нашли муляж гранаты и 30 холостых патронов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

На охраняемом силовиками объекте сработала тревожная кнопка. Прибывшие сотрудники ОМОНа оцепили прилегающую к зданию территорию и выяснили, что кнопку нажали сотрудники ЧОП после обнаружения подозрительных предметов.

"Специалисты группы разминирования ОМОНа обследовали находку и выяснили, что это муляж ручной гранаты и 30 штук охолощенных небоевых патронов. Предметы не представляли опасности для окружающих", – говорится в сообщении.

Найденное передали следователям для дальнейшего разбирательства.

Ранее Росгвардия задержала забравшихся на высотку в центре Москвы руферов. Задержанными оказались двое москвичей 22 лет и уроженец Омской области 23 лет.