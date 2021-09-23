Полиция проверяет видео с парашютистами, приземлившимися на трассу в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Полицейские начали проверку после публикации в Сети видеоролика с несколькими парашютистами, которые якобы спрыгнули с высотного здания на Ленинском проспекте и приземлились на проезжую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"По факту размещенного видеоролика проводится проверка", – говорится в сообщении.

По данным источника в правоохранительных органах, по этому инциденту в полицию никто не обращался.

Ранее Росгвардия задержала трех молодых людей, которые забрались на высотку в Пресненском районе Москвы. Они рассказали, что проникли на территорию и залезли на крышу высотки с целью снять фото и видео.