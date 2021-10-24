Еще одно уголовное дело возбудили после смертельной аварии в Калмыкии

13:00
Фото: СК РФ
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело после аварии с шестью погибшими в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Дело возбудили по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Авария произошла на 246-м километре дороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. Пассажирский автобус столкнулся с "Камазом". В результате лобового столкновения погибли шесть человек, а восемь пострадали.
Внутри автобуса находились 28 человек. Пассажиров, которые не пострадали в аварии, разместили в придорожном кафе, где развернули пункт временного размещения.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Шесть человек погибли в результате аварии в Калмыкии
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