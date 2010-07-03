Машину артиста из Black Star обстреляли в Москве

Автомобиль рэпера Александра Павлова, известного как Pabl.A, обстреляли на западе Москвы, передает телеканал "Звезда".

Инцидент произошел 20 октября на улице Ивана Франко. Пули пробили боковое стекло со стороны водителя. Павлов и его девушка не пострадали.

По словам рэпера, он не сразу понял, что произошло, и не успел рассмотреть лица злоумышленников. После происшествия он написал заявление в полицию.

Как отмечает издание в 2014 году Pabl.A попал в автомобильную аварию, в которой лишился обеих ног.

Ранее стало известно, что служба госбезопасности Латвии проводит проверку в связи с открытием в Риге магазина одежды Black Star Wear, создателем которой является рэпер Тимати.