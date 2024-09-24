Водитель автобуса погиб в результате ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием автобуса произошла на 69-м километре внутренней стороны МКАД, на северо-западе Москвы. В результате ДТП погиб один человек, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня ночью на 69-м километре внутренней стороны МКАД водитель автобуса "Лиаз" совершил наезд на препятствие (отбойник), с последующим наездом на стоящий автомобиль "КамАЗ", – говорится в сообщении.

Погибшим является водитель автобуса. Он скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту аварии организована проверка.

Ранее в Смоленске иномарка сбила четверых пешеходов. Водитель 2002 года рождения не справился с управлением и наехал на людей на тротуаре. В результате ДТП были госпитализированы женщина 1982 года рождения, а также двое мужчин и женщина, 2006, 2007 и 2005 годов рождения.

