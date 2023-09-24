Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали украинский БПЛА над Курской областью. Министерство обороны России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", – сообщается в публикации.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал административное здание в Курске. В результате вражеской атаки незначительно пострадала крыша.

До этого украинский беспилотник был уничтожен средствами ПВО России над Орловской областью.



Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске