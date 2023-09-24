Экс-разведчик США заявил, что силы НАТО помогли ВСУ ударить по штабу Черноморского флота

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Североатлантический альянс помог украинским войскам нанести удар по штабу Черноморского флота в Крыму, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире Ask the Inspector.

По мнению военного эксперта, ВСУ не осуществили бы такую атаку без сил Соединенных Штатов, Великобритании и НАТО. Риттер обратил внимание, что во время удара в воздух был поднят американский Boeing P-8 Poseidon.

"Я уверен, что он летал специально для того, чтобы координировать действия. Это была не украинская атака против России, это была атака НАТО против РФ", – считает он.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что осколок упал возле Театра Луначарского.

Некоторое время на территории Севастополя действовало предупреждение о ракетной и авиационной опасности.

Российское министерство обороны сообщило о пропаже военнослужащего в результате ракетной атаки ВСУ. Всего силы ПВО РФ сбили пять ракет.

Кроме того, в военном ведомстве добавили, что в результате атаки ВСУ было повреждено историческое здание штаба.



Один военнослужащий пропал без вести после атаке ВСУ на Севастополь