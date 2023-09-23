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23 сентября, 10:34

Происшествия

Губернатор Севастополя сообщил о повторной ракетной опасности

Фото: 123RF/azesm178

В Севастополе повторно объявлена ракетная и воздушная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

“Внимание всем! Снова ракетная и воздушная опасность”, – объявил губернатор.

Объявленная ранее воздушная тревога была отменена. Губернатор призвал горожан укрыться в комнатах с несущими стенами, сесть на полу вдали от окон. Тем, кто в момент ракетной тревоги находится на улице, рекомендуется укрыться в цокольные этажи ближайших зданий, тоннели или подземные переходы.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Российские средства ПВО сбили пять ракет. Как сообщили в Минобороны, при ракетном ударе было повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ.

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