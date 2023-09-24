Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве гражданина, который числится в федеральном розыске. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии по столице.

Мужчину поймали в Восточном административном округе.

"Ночью на улице 9-я Парковая автоэкипаж Росгвардии заметил гражданина, распивающего спиртные напитки в общественном месте. При виде патрульного автомобиля правонарушитель попытался скрыться", – сообщили в ведомстве.

В результате оперативных действий силовиков его удалось задержать. Выяснилось, что 39-летний мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск. Теперь с ним будет разбираться полиция.

Ранее в одном из кафе Москвы, находящемся на улице Нижней Радищевской, задержали мужчину, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции.

Выяснилось, что мужчина, находясь в компании других людей, устроил конфликт и отказался оплачивать счет. Полицейский начал разбираться в произошедшем, после чего злоумышленник нанес ему телесные повреждения. Позднее мужчину задержали.



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