МВД задержало неонацистов, готовивших тяжкие преступления в России

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МВД задержало лидеров неонацистской группировки "Белая масть", которые подготавливали в России несколько тяжких преступлений, направленных "против интересов страны". Об этом рассказала пресс-службе МВД России официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки "Белая масть", участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями", – заявила Волк.

В некоторых регионах РФ были задержаны активные участники криминальной группировки, среди которых были граждане, до этого осужденные за тяжкие преступления общеуголовной и экстремистской направленности.

Во время обысков сотрудники полиции нашли нацистскую символику и литературу, а также холодное, огнестрельное, учебное оружие и боеприпасы.

В связи с этим было заведено уголовное дело по трем статьям УК РФ – 205.2, 280 и 282. Сейчас всех задержанных заключили под стражу.

До этого в Казахстане нейтрализовали группу радикалов, которые планировали совершить теракты на территории страны. По террористическим преступлениям было начато семь досудебных расследований. В результате в Казахстане приговорили к тюремному заключению три экстремиста.

Предполагаемого организатора теракта в Брянской области объявили в розыск