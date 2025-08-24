Мужчина ранил ножом знакомого в городском округе Коломна

Фото: depositphotos/Yotka

Мужчина ранил ножом своего знакомого во время конфликта в городском округе Коломна, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть УМВД по городскому округу Коломна из местного медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями был доставлен мужчина 1983 года рождения.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции выяснили, что около одного из домов в поселке Радужный произошел конфликт между двумя знакомыми во время распития алкогольных напитков. В ходе выяснения отношений один из них нанес ножевое ранение другому.

Вскоре подозреваемый в нападении был задержан, им оказался местный житель 1989 года рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который выстрелил из сигнального пистолета в роддом во Всеволожске. В результате его действий в здании возник пожар.

Задержанный признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотел порадовать свою жену и выстрелил из сигнального пистолета в честь рождения ребенка.