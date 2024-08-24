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24 августа, 23:40

Происшествия

Задержан мужчина, ранивший женщину ножом в шею на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве задержан мужчина, который ранил ножом в шею женщину. Об этом в телеграм-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, нападение произошло 24 августа около 18:00 на остановке в 1-м Капотненском проезде. Женщина сделала 45-летнему мужчине замечание. Он из личных неприязненных отношений не менее двух раз ударил ее ножом, в том числе в область шеи. Пострадавшая госпитализирована, говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудник букмекерской конторы ранил посетителя ножом в центре столицы. Конфликт между мужчинами начался после сделанного клиенту замечания. В итоге ссора переросла в драку, в результате которой сотрудник достал нож и ранил несколько раз посетителя. Злоумышленник задержан.

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