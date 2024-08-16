Грузчик магазина в Подольске арестован по делу о покушении на убийство начальницы

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Арестован 25-летний грузчик, работавший в магазине Подольска, по обвинению в покушении на убийство заместителя директора, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие выяснило, что 14 августа во время рабочего дня в подсобном помещении продуктового магазина между потерпевшей и ее подчиненным из-за личной неприязни возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и начал наносить женщине множественные удары по различным частям тела и головы.

Его остановили очевидцы. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Следователи и криминалисты провели осмотр места и допросы, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

Ранее мужчина, вооружившись пневматическим автоматом, угрожал убийством мастеру по ремонту ноутбука на Нагатинской улице. Полицейские выяснили, что злоумышленник остался недоволен предоставленной услугой и в ходе возникшего словесного конфликта, используя пневматический автомат, стал угрожать потерпевшему. Мерой пресечения правоохранители избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.