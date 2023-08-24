Подозреваемого в растлении несовершеннолетних через интернет задержали в Москве

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В Москве правоохранители задержали мужчину 1992 года рождения, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних через интернет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу столичного главка СК РФ.

Отмечается, что задержанному вменяют по меньшей мере два случая растления девочек с использованием одной из социальных сетей. Оба преступления были совершены в период с июля по декабрь 2022 года.

Сейчас мужчину проверяют на предмет причастности к аналогичным случаям. В ближайшее время следствие намерено просить суд об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и 20-летней девушки по статье о совершении возвратных действий в отношении несовершеннолетнего. Их заподозрили в совращении 13-летней девочки в подвале дома на севере столицы.

