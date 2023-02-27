Приморскому депутату Самсонову отменили приговор по делу о растлении ребенка

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Суд отменил приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову, которого ранее осудили на 13 лет по делу о растлении ребенка. Дело передали на новое рассмотрение, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Елену Оленеву.

До этого суд установил, что в один из дней в период с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов пребывал на базе отдыха во Владивостоке и во время разговора с 11-летним сыном своего знакомого показывал ему предмет интимного характера, рассказывая о его предназначении.

Защита Самсонова подала в суд жалобы о нарушении тайны совещательной комнаты.

"После проверки оно (дело. – Прим. ред.) снова поступило в краевой суд и рассматривалось с 8 февраля. Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда", – заявила Оленева.

Она добавила, что депутату изменили меру пресечения на домашний арест сроком на 3 месяца.

Самсонов вину не признал. Депутат утверждает, что его оклеветали. По словам адвоката обвиняемого Натальи Касиловой, ее подзащитный объявил голодовку.

В свою очередь, секретарь комитета приморского краевого отделения партии, руководитель партийной фракции в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев подчеркнул, что в Законодательном собрании Приморского края считают надуманными обвинения в отношении Самсонова.

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