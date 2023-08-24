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13:03

Происшествия

Актрису Курилец объявили в розыск за призывы к насилию над офицерами ВС РФ

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Украинская актриса Адрианна Курилец, на которую в России завели уголовное дело за призывы к насилию над офицерами российской армии, объявлена в розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД РФ.

"Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК", – сообщается в базе МВД.

Ранее в российский уголовный розыск также объявили украинских врача Геннадия Друзенко и телеведущую Наталью Мосейчук. До этого в СК РФ уточнили, что Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных. Отмечалось, что их планируется объявить в международный розыск.

СК РФ возбудил дело против призывающего к убийству граждан украинского телеведущего

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происшествия
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