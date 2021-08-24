В Белгороде мужчина перевел "экстрасенсу" 1,4 млн рублей за магические обряды по телефону

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В Белгороде пожилой мужчина перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей за магические обряды по телефону, которые проходили в течение месяца. Таким способом он хотел решить семейные проблемы, сообщает региональное МВД РФ.

"В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сказал, что у него похитили деньги. По предварительным данным, мужчина нашел на одном из интернет-сайтов объявление об услугах экстрасенсов и решил обратиться к ним за помощью в решении семейно-бытовых проблем. Сеансы проходили на протяжении месяца в телефонном режиме. За это время мужчина успел перевести злоумышленникам 1 400 000 рублей, которые остались у него с продажи дома", – говорится в сообщении.

Вскоре на звонки мужчины перестали отвечать, тогда он осознал, что стал жертвой обмана. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент полиция устанавливает личности мошенников.

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