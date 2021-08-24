В Белгороде мужчина перевел "экстрасенсу" 1,4 млн рублей за магические обряды по телефону

16:08
Фото: depositphotos/igor_d
В Белгороде пожилой мужчина перевел "экстрасенсу" 1,4 миллиона рублей за магические обряды по телефону, которые проходили в течение месяца. Таким способом он хотел решить семейные проблемы, сообщает региональное МВД РФ.
"В отдел полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сказал, что у него похитили деньги. По предварительным данным, мужчина нашел на одном из интернет-сайтов объявление об услугах экстрасенсов и решил обратиться к ним за помощью в решении семейно-бытовых проблем. Сеансы проходили на протяжении месяца в телефонном режиме. За это время мужчина успел перевести злоумышленникам 1 400 000 рублей, которые остались у него с продажи дома", – говорится в сообщении.
Вскоре на звонки мужчины перестали отвечать, тогда он осознал, что стал жертвой обмана. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент полиция устанавливает личности мошенников.
Ранее в Москве полиция организовала проверку после того, как иностранец обокрал москвичку на 38 тысяч долларов под предлогом женитьбы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: