Три человека погибли в аварии в Саратовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека стали жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Саратов – Тепловка – Балтай в понедельник, 23 августа, в 19:10 (18:10 по московскому времени). В аварии столкнулись автомобили Mercedes и Lada Largus.

В результате случившегося погибли водитель и две пассажирки отечественной легковушки.

"Водитель-женщина, пассажир 2006 года рождения и пассажирка 2014 года рождения из Mercedes с травмами госпитализированы", – уточнили в ГИБДД.

Там добавили, что по факту произошедшего в ведомстве начали проверку.

Ранее ДТП с участием пяти автомобилей случилось в столичном районе Печатники.

Авария произошла в Шоссейном проезде в районе 8-го дома. В результате случившегося пострадали два человека.