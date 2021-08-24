Три человека погибли в аварии в Саратовской области

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Три человека стали жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей в Саратовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы регионального управления ГИБДД.
По информации ведомства, ДТП произошло на трассе Саратов – Тепловка – Балтай в понедельник, 23 августа, в 19:10 (18:10 по московскому времени). В аварии столкнулись автомобили Mercedes и Lada Largus.
В результате случившегося погибли водитель и две пассажирки отечественной легковушки.
"Водитель-женщина, пассажир 2006 года рождения и пассажирка 2014 года рождения из Mercedes с травмами госпитализированы", – уточнили в ГИБДД.
Там добавили, что по факту произошедшего в ведомстве начали проверку.
Ранее ДТП с участием пяти автомобилей случилось в столичном районе Печатники.
Авария произошла в Шоссейном проезде в районе 8-го дома. В результате случившегося пострадали два человека.
Массовая авария произошла на юго-востоке Москвы
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