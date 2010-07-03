Названа предварительная причина крушения Ми-2 под Краснодаром

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Глава Каневского района Краснодарского края Александр Герасименко назвал предварительные причины крушения вертолета Ми-2, пишет ТАСС.

По словам Герасименко, пилот не выдержал необходимую высоту полета и зацепил землю. При этом он имел большой опыт и имел разрешение на вылет. Вместе с тем у хозяйства имелся договор с компанией, предоставившей воздушное судно.

Ранее сообщалось, что на Кубани во время работ по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская разбился вертолет Ми-2. В результате крушения погиб пилот. При падении воздушное судно загорелось, в настоящее время пожар уже потушен.