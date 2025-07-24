В Балашихе задержали еще двоих участников избиения подростка

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Еще двое участников избиения 17-летнего подростка в микрорайоне Абрамцево задержаны в подмосковной Балашихе. Им предъявлено обвинение, сообщается в телеграм-канале регионального СК РФ.

По данным ведомства, задержанными оказались москвичи 2007 и 2008 годов рождения. Им вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ.

Следствие уточнило, что в рамках допроса задержанные признали вину. Кроме того, накануне была задержана 21-летняя жительница Москвы, которая также принимала участие в произошедшем. Следствие ходатайствует о ее аресте.

"Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов, участвовавших в нападении", – говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой несколько молодых людей избивают юношу. Выяснилось, что инцидент произошел 17 июля на территории квартала Абрамцево подмосковной Балашихи. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

После случившегося прокуратура начала проверку, а следователи завели уголовное дело.

